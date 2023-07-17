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Orman yangını 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor

17.07.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman yangını 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Gece boyunca ekipler, aralıksız olarak müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Yangına 13 helikopter ve 5 uçak, 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangın sebebiyle boşaltılan Kemel Köyü’ndeki tehdit de kısmen ortadan kalktı. Köy sakinlerinin büyük kısmı da köyüne geri döndü. Bölgedeki köylüler de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

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