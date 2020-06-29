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Orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 11:56 | Son Güncelleme

Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatin sonunda güçlükle söndürebildi.
Olay, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankerler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik yoğun uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Meydana gelen yangında 6 hektarlık alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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