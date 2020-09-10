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Orman yangınında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla hayata tutundu

BURSA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Orman yangınında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla hayata tutundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesi Gölbaşı Göleti yakınındaki çamlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle civar bölgelere sıçradı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 20'den fazla itfaiye ve arazöz aracı ile çok sayıda işçinin katıldığı söndürme işlemi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Doğanın zarar görmemesi için canla başla mücadele eden ekipler, aynı zamanda orman içerisindeki canlıların kurtarılması için de büyük çaba gösterdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde dumandan etkilenen bir kediyi tüm tehlikeleri göze alarak kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kucağında hayata tutunan kediyi, ekipler su içirerek rahatlatmaya çalıştı.

Ekipler, kediyi temizlenmesi, bakımının yapılması ve beslenmesi için veterinerlik görevlilerine teslim etti. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat tüm canlıların ve doğanın yanında olduklarını belirtti.

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