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Orman yangınındaki dumanlar Osmancık’a ulaştı

ÇORUM HABERLERİ  | 05.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Çorum ile Sinop arasında çıkan orman yangını devam ederken yangının oluşturduğu yoğun duman Osmancık ilçesine ulaştı.

Çorum ile Sinop arasında çıkan orman yangını devam ederken yangının oluşturduğu yoğun duman Osmancık ilçesine ulaştı. Rüzgarında etkisiyle 60 kilometre uzaklıktaki ilçeye ulaşan dumanlar vatandaşları tedirgin etti.
Yangın nedeniyle ilçenin yoğun şekilde duman altında kaldığını dile getiren ilçe sakinlerinden Faruk Delibaş, “Şu anda Osmancık halkı dumandan tedirgin hale geldi. Çok fazla duman var. Bu duman yangın alanından rüzgarında etkisiyle buraya ulaştı” dedi.
Gülhan Özüdoğru ise yangın nedeniyle evlerin içerisinde yangından sonra oluşan is kokusu ve odun kokusu ile dolduğunu dile getirdi.
Evlerin içerisinde dumanın etkisini yaşadıklarını dile getiren Özüdoğru, “Balkona çıktığımızda tepelerde hep is, duman gördük. Buraya kadar gelmesi yangının büyüklüğünü gösteriyor. Allah yangına müdahale eden herkese kolaylık versin, yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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