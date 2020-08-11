YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Orman yangınları ele alındı

Orman yangınları ele alındı

MALATYA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Malatya Valiliğinde orman yangınları ile mücadele Komisyonu toplantısı düzenlenerek, yangınlarla ilgili önlemler görüşüldü.Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak katıldı.25 Orman İşçisi ve 20 teknik personel ile yangınlarla mücadele edileceğini belirten Orman İşletme Müdürü Kalaylı, 4 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 1 gözetleme kulesinin mevcut olduğunu söyledi.Orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş da, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, muhtemel orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi.

Orman yangınları ele alındı

Malatya Valiliğinde orman yangınları ile mücadele Komisyonu toplantısı düzenlenerek, yangınlarla ilgili önlemler görüşüldü.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak katıldı.
25 Orman İşçisi ve 20 teknik personel ile yangınlarla mücadele edileceğini belirten Orman İşletme Müdürü Kalaylı, 4 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 1 gözetleme kulesinin mevcut olduğunu söyledi.
Orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş da, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, muhtemel orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi. Vali Baruş, orman yangınları konusunda vatandaşların da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.
Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:33
Yatsı
21:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Dönmez Rektör adaylığını açıkladı

Dönmez Rektör adaylığını açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.