Orman yangınlarında hayvanları ve ürünleri zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

ÖMER FANSA - Adana'da yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarında tarımsal alanları zarar gören çiftçilerin yaraları Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında sarılıyor.

Kozan, Sarıçam, Aladağ, İmamoğlu, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangından etkilenen üreticilerin zararları, tarım ve orman müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarıyla belirlendi.

Ekipler, 6 ilçenin 15 mahallesindeki çalışmalarla vatandaşların hayvan, ahır, ağıl, ekili ve dikili tarım alanları ile depolanmış hayvansal ve bitkisel ürünlerindeki kayıpları tespit etti.

Tespitler sonrası ilk olarak, Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle vatandaşlara kayıplarını telafi etmesi için 16 büyükbaş hayvan, 37 küçükbaş hayvan, 10 süt sağım makinesi, 215 kilogram bal, 100 petek, 215 arılı kovan, 280 boş kovan, 139 ton saman ve 53 ton hayvan yemi desteğinde bulunuldu.

Daha sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel ve hayvansal üretimin tekrar başlaması için uygulamaya konulan Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında çalışma yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışma kapsamında yangından zarar görenlere 99 bin 300 kilogram buğday, 1260 kilogram arpa ve 1790 kilogram ayçiçek tohumu ile 25 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1150 ceviz, 1000 defne ve 130 keçiboynuzu fidesi, ayrıca 4 bin 540 kilogram gübre, 5 bin saman balyası ve 195 budama makası dağıtıyor.

- Gelir getirici türler dağıtılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, yangın sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hemen yapılan tespit çalışmaları sonrası acil ihtiyaçları karşılayıp, devamında hayvan teminini yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın projesiyle yöredeki çiftçilerin yangından oluşan yaralarını sarmak için tohum ve fide desteği verilmesine başlandığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Yaptığımız tespitler neticesinde ortaya çıkan zarar görmüş fidanlar yerine yeni fidanların tamamını biz vatandaşlarımıza teslim edip dikimlerini sağlayacağız. Bu şekilde o köylülerin tarımsal amaçlı hiçbir eksiği kalmayacak. Elimizden geldiği kadar da o köylüleri bundan sonra da en iyi şekilde koordine edip destekleyeceğiz. Normalde orman yangını olduğunda yanan ormandaki fidanların yerine yine orman ağaçları dikilerek o bölgenin yarası sarılıyor ama biz tarımsal amaçlı ve gelir getirici fidanlarla ayrıca çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada o bölgenin hem tarımsal ekonomisini güçlendirmeyi hem de tarımını yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde o bölgedeki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak en iyi şekilde bölgenin kalkınmasını planlıyoruz."

- Üreticiler yardımlardan memnun

Sarıçam ilçesine bağlı Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan ve orman y​​​​​angınında yaklaşık 100 fidanı zarar gören Faruk Kara, yetkililerin alandaki tespitlerinin ardından çalışma yaptığını belirterek, "Yangın sonrası muhtarlıklara biz de müracaatta bulunduk. Yanan zeytinlerimiz yerine devlet zeytin fidanları verdi. Biz de aldık. Teşekkür ederiz." dedi.

Buruk İstiklal Mahallesi'nden Mustafa Gülhan da yangında zeytinlerinin zarar gördüğünü anlatarak, "Şu an toplanacak halde zeytinim hiç yok. Devletimiz bize fidan veriyor. Onların yerine dikeceğiz. Fidanları şu anda alıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim yangında olan zararlarımızı gidermeye başladılar." diye konuştu.

