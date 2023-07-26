Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaralarını sarıyorlar

Yaralı hayvanlara yardım etmek için harekete geçen Pati Koruyucuları Derneği üyesi 18 kişi, Çanakkale, Manisa ve Antalya'daki yangın bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yaptı.

Ekiplerin son durağı, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 gün önce başlayan ve söndürme çalışmalarının sürdüğü orman yangını oldu. Hayvanseverler, söndürülen alanları gezerek yaralı hayvanları tespit edip, tedaviye alıyor.

Yangın bölgesinde bulunan yavru bir kedinin bıyıkları ve patilerinin, kaplumbağanın da bir kısmının yandığını belirleyen ekipler, küçük bir kliniğe dönüştürdükleri araçta hayvanlara yardım etti. Ekipler, özenle baktıkları hayvanları su içirip yaralarını sararak hayatta tutmaya çalışıyor.

"GECE GÜNDÜZ BÖLGEDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dernek üyesi Faruk Açık, AA muhabirine, ormanlık alanlardan insanların kaçarak uzaklaşabildiğini ancak bazı hayvanların bunu başaramadığını söyledi.

Çok sayıda yaban hayvanının yanarak telef olduğuna şahit olduklarını ifade eden Açık, "Yaralı bulduklarımızın tedavilerini yapıyoruz. Çok yoruluyoruz ama onlar için gece gündüz bölgede çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Veteriner teknikeri Ahmet Aydoğdu ise yangın bölgelerinde buldukları bazı yaralı hayvanları Ankara'daki kliniklerine gönderdiklerini kaydetti.

Yangınlar için çok üzgün olduklarını dile getiren Aydoğdu, "Soğutma çalışması yapılan alanları tek tek tarayıp yaralı hayvan arıyoruz. Şu anda tedavi etmeye çalıştığımız yavru kedinin annesi kaçabilmiş ancak kendisi kaçamamış. Patilerinde yanıklar vardı. Kaplumbağanın da alt bölgesinde yanık vardı. İkisinin de sağlık durumu iyi." diye konuştu.

