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  4. Orman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Orman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı

İHA İHA
23.02.2024 14:38
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Çanakkale’de 16-17 Temmuz ve 22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 12 köydeki 120 üreticiye 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

Orman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Yağcılar ve Kayadere köylerinde düzenlenen fidan dağıtımına, Vali İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Üreticilerle sohbet eden Vali İlhami Aktaş, sorun ve talepleri dinledi. Dağıtılan fidanların üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, devletin her daim üreticilerin yanında olduğunu belirterek, bol ve bereketli bir üretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.

Çanakkale Valiliğinin himayelerinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yürütülen, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje ile yüzde 67 devlet, yüzde 33 üretici katkılı yangından etkilenen 12 köydeki 120 üreticiye 9 bin Ayvalık yağlık çeşidi sertifikalı zeytin fidanı ekilmek üzere teslim edildi.
Yangından dolayı ekili ve dikili alanları zarar gören ve yangınların meydana geldiği köylerde ikamet eden ve müracaat eden tüm üreticilerin talep ettikleri zeytin fidanlarının tamamı köylere dikilmek şartı ile karşılandı.

Orman yangınlarında zarar gören üreticilere 9 bin zeytin fidanı dağıtıldı

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