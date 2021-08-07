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Orman yangınlarından etkilenen bölgelere 72,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi

07.08.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme çalışmalarında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopter, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptı - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınlarından etkilenen bölgelere, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopter, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptı.

Yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında kullanılan 24 helikopterden 8'i keşif ve gözetleme amacıyla uçuş yaptı, 16'sı yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 bin 581 personel, 1526 minibüs ve otobüs, 10 jandarma itfaiye aracı, 9 jandarma TOMA, 8 su tankeri, 6 UNIMOG, 4 iş makinesi ile yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına, bölgede illerdeki personele ilave olarak 255 çevik kuvvet, 180 hazır kuvvet, 84 polis arama kurtarma, Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme biriminden 10 çalışan olmak üzere 529 takviye personelle destek olunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi ve bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

- 4 bin 541 kişiye barınma hizmeti veriliyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere ulaştırıldı. Yangın bölgelerinde mahsur kalan hayvanlar da tahliye edildi.

Kamuya ait pansiyonlarda 6 bin 472 kişilik konaklama kapasitesi tahsis edildi, 4 bin 541 kişiye barınma hizmeti veriliyor. Yangından etkilenen bölgelere 262 konteyner sevk edildi.

Türk Kızılay tarafından 78 bin 137 kişi/öğün sıcak yemek, 130 bin 920 kumanya, 238 bin 63 ikramlık malzeme, 214 bin 730 içecek ve 463 bin 527 su dağıtımı gerçekleştirildi.

- 7 bin 321 afetzedeye psikososyal destek

Yangından etkilenen 3 bin 68 hanedeki 7 bin 321 afetzedeye psikososyal destek sağlandı.

Yangından etkilenen bölgelere, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

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