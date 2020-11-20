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Orman zararlılarıyla mücadele hizmet içi eğitimleri başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Orman Zararlılarıyla Mücadele 2020 yılı Hizmet İçi Eğitimlerine, İl geneli işletme müdürlüklerin de başlandı.Dursunbey, Alaçam, Bigadiç, Gönen İşletmelerinde gerçekleşen eğitimlere; Bölge Müdür Yardımcımız Nejdet Güdül, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın, Şube Mühendisleri, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, Şeflik Kâtipleri ile Dava Katipleri katıldı.Eğitimde; Suç Tutanaklarının Düzenlenmesi, Arama ve El koyma, Suçlar ve Kabahatler, Tazminat Raporlarının Düzenlenmesi, 7064 Sayılı Tamim ve bu tamimle ilgi Orman Genel Müdürlüğümüzün emirlerinin personele açıklanması, Damga ve Nakliyelerle ilgili konular, Orman zararlılarıyla yapılacak mücadele çalışmaları, reçete kesme gibi konular anlatıldı.

Balıkesir’de Orman Zararlılarıyla Mücadele 2020 yılı Hizmet İçi Eğitimlerine, İl geneli işletme müdürlüklerin de başlandı.
Dursunbey, Alaçam, Bigadiç, Gönen İşletmelerinde gerçekleşen eğitimlere; Bölge Müdür Yardımcımız Nejdet Güdül, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın, Şube Mühendisleri, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, Şeflik Kâtipleri ile Dava Katipleri katıldı.
Eğitimde; Suç Tutanaklarının Düzenlenmesi, Arama ve El koyma, Suçlar ve Kabahatler, Tazminat Raporlarının Düzenlenmesi, 7064 Sayılı Tamim ve bu tamimle ilgi Orman Genel Müdürlüğümüzün emirlerinin personele açıklanması, Damga ve Nakliyelerle ilgili konular, Orman zararlılarıyla yapılacak mücadele çalışmaları, reçete kesme gibi konular anlatıldı. Aynı zamanda; Orman Muhafaza Memurlarının Kolluk Kuvveti sıfatıyla kamu görevi yapmaları nedeniyle Adliye görevlileri de eğitime davet edildi. Dursunbey Adliyesinden Cumhuriyet Başsavcısı ile bir Cumhuriyet Savcısının da katıldığı eğitimlerde Koruma ile ilgili iş ve işlemlerde meydana gelen aksama ve darboğazlar görüşüldü. Başsavcılıkça çalışanlarımızdan uymaları gereken hususlar hakkında açıklamalar yapıldı. Personelimizin soruları cevaplandırıldı. Eğitimin sonunda Suç Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tazminat raporlarının yapılması konusunda uygulamalı bir çalışma yapılarak buradaki eğitimler tamamlanmış oldu.

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