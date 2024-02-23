Ormancılara SİBERAY bilgilendirme eğitimi verildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline SİBERAY bilgilendirme eğitimi verildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Ali Akdemir tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık oluşturulması yönünde bilgiler aktarıldı. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime 75 kişi katıldı. Eğitim kurumsal bilgi güvenliği, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularını içerdi.

