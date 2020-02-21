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Ormanda ’İş güvenliği’ tatbikatı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nce ’Üretim, Standardizasyon ve İş Güvenliği’ tatbikatı düzenlendi.Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği endüstriyel plantasyon sahası 228 No’lu bölme ve Demirli Orman Deposunda gerçekleştirildi.Domaniç, Emet ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, damga yapımı, ağaç kesme-devirme teknikleri, standardizasyon kuralları, iş ve işçi güvenliği, boylama ve mesaha, harf çekici kullanımı, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ile üretim dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu konularında bilgiler verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nce ’Üretim, Standardizasyon ve İş Güvenliği’ tatbikatı düzenlendi.
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği endüstriyel plantasyon sahası 228 No’lu bölme ve Demirli Orman Deposunda gerçekleştirildi.
Domaniç, Emet ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, damga yapımı, ağaç kesme-devirme teknikleri, standardizasyon kuralları, iş ve işçi güvenliği, boylama ve mesaha, harf çekici kullanımı, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ile üretim dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu konularında bilgiler verildi. Daha sonra katılımcılara teorik bilgilerin arazide uygulaması yaptırıldı.
Üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatına Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcıları, Domaniç, Emet ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri, orman muhafaza memurları, üretimde görevli işçiler ve kooperatif başkanları katıldı.
Tatbikatla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Üretimde verimin ve kalitenin artırılması ve iş kazalarının önlenmesi, hem personel hem de üretim işçilerinin eğitimine önem vererek tatbikat ile bilgilerin pekiştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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