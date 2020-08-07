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Ormanda kaybolan düzensiz göçmenler kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Yunanistan’a geçmek üzere yola çıkan çoğunluğu kadın, çocuk ve gençlerden oluşan Suriye-Mısır-Somali uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen, İzmir-Çeşme otoyoluna yakın bölgede ormanlık arazide kayboldu.

Yunanistan’a geçmek üzere yola çıkan çoğunluğu kadın, çocuk ve gençlerden oluşan Suriye-Mısır-Somali uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen, İzmir-Çeşme otoyoluna yakın bölgede ormanlık arazide kayboldu. Düzensiz göçmenler, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına gelen ihbar üzerine yapılan arazi aramasında İzmir-Çeşme otoyoluna yakın bölgede ormanlık arazide susuzluk ve açlıktan bayılmak üzere olan çoğunluğu kadın, çocuk ve gençlerden oluşan Suriye-Mısır-Somali uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden edinilen bilgiye göre Yunanistan’a gitmek için Urlaya geldikleri, ormanlık alanda kayboldukları, aç ve susuz kaldıkları için yardım bekledikleri bilgisine ulaşıldı. Mültecilerin su ve yiyecek ihtiyacı karşılanırken mülteciler daha sonra Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına gerekli işlemleri için getirildi.

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