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Ormanda mantar tüketen 2 kişi zehirlendi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’de ormanlık alanda zehirli mantar tüketen 2 kişi hastanelik oldu.Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi Ovacık Köyünde zehirlenme olayının meydana geldiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kırklareli’de ormanlık alanda zehirli mantar tüketen 2 kişi hastanelik oldu.
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi Ovacık Köyünde zehirlenme olayının meydana geldiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. F.B. ve eşi N.B. isimli şahıslar köyde ormanlık alanda toplamış oldukları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mantar tüketmeleri nedeniyle hastanelik olan 2 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan her iki kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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