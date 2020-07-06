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Ormandan okula

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Altındağ’ın meyve ormanı yeşillenmeye başladı.

Altındağ’ın meyve ormanı yeşillenmeye başladı. Altındağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için dikilen meyve fidanları toprağa tutundu. 5 bin 109 meyve fidanı, şimdiden Ankara’ya nefes oldu.
Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, öğretmenler tarafından dikilen fidanlardan oluşacak ormandan elde edilen meyvelerin ise Altındağ’daki okullara dağıtılacağını duyurmuştu. Karar, hem öğretmenlerin hem de Altındağlı vatandaşların büyük takdirini toplamıştı. Gicik Mahallesi’ne sık sık giderek meyve ormanının son durumunu denetleyen Başkan Balcı, dikilen meyve fidanlarının toprağa tutunduğunu söyledi. Başkan Balcı, “Hedeflediğimiz gibi meyve ormanımıza kavuşmamıza az kaldı inşallah” dedi.

Sevginin gücü
Sevgiyle ve emek verilerek yapılan her işin karşılığının mutlaka alınacağını vurgulayan Başkan Balcı “Gicik Mahallesi’nde ayrılan 100 bin metrekarelik bir araziye sadece meyve fidanlarından oluşan bir orman yapmayı hedefleyerek yola çıktık. Kasım ayında fidanlarımız bizzat öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı bir etkinlikle, neşe içinde alana dikildi. Ekiplerimiz fidanların bakımıyla yakından ilgilendi ve sonunda gördük ki, fidanlarımızın tamamı toprağa sevgiyle tutundu, meyve vermek için hızla boy atıyorlar. Sevginin ve emeği gücüne bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Ankara’ya nefes, çocuklara meyve
Önümüzdeki yıllarda meyve verecek olan ağaçlardan elde edilen meyvelerin Altındağlı çocukların olacağını da hatırlatan Başkan Balcı, “Bu ormandan elde edilecek olan meyveler, Altındağ’daki okullar arasında pay edilecek, öğrenciler doya doya meyve yiyecek. Bu ormanımız Ankara’ya nefes olduğu gibi, çocuklarımıza sağlıklı meyve kaynağı da olacak. Biz bir gün geçip, gideceğiz... Ama Altındağ’a bırakacağımız en güzel miraslarımızdan birisi de bu meyve ormanı olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“Ne yapıyorsak Altındağlı çocuklarımız için”
Başkan Balcı “Bugünün fidanları yarın birer ağaç olacak. Bu fidanlar Altındağlı çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Çocuklarımıza da fidanlarımıza da gözümüz gibi bakacak, sevgiyle ve emek vererek onları geleceğe hazırlayacağız. Ne yapıyorsak, Altındağlı çocuklarımız için” dedi.

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