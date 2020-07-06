Ormandan okula

Altındağ’ın meyve ormanı yeşillenmeye başladı. Altındağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için dikilen meyve fidanları toprağa tutundu. 5 bin 109 meyve fidanı, şimdiden Ankara’ya nefes oldu.

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, öğretmenler tarafından dikilen fidanlardan oluşacak ormandan elde edilen meyvelerin ise Altındağ’daki okullara dağıtılacağını duyurmuştu. Karar, hem öğretmenlerin hem de Altındağlı vatandaşların büyük takdirini toplamıştı. Gicik Mahallesi’ne sık sık giderek meyve ormanının son durumunu denetleyen Başkan Balcı, dikilen meyve fidanlarının toprağa tutunduğunu söyledi. Başkan Balcı, “Hedeflediğimiz gibi meyve ormanımıza kavuşmamıza az kaldı inşallah” dedi.

Sevginin gücü

Sevgiyle ve emek verilerek yapılan her işin karşılığının mutlaka alınacağını vurgulayan Başkan Balcı “Gicik Mahallesi’nde ayrılan 100 bin metrekarelik bir araziye sadece meyve fidanlarından oluşan bir orman yapmayı hedefleyerek yola çıktık. Kasım ayında fidanlarımız bizzat öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı bir etkinlikle, neşe içinde alana dikildi. Ekiplerimiz fidanların bakımıyla yakından ilgilendi ve sonunda gördük ki, fidanlarımızın tamamı toprağa sevgiyle tutundu, meyve vermek için hızla boy atıyorlar. Sevginin ve emeği gücüne bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.