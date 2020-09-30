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Ormanı ateşe veren kundakçı kısa sürede yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. 2 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangını çıkartan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda kundaklama sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın bir mesafede çıkan yangında havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Ormanlık alanda ilerleyen yangın, yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Gördü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, ormanı ateşe verdikten sonra araçla kaçak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimler sonucu, ormanı ateşe veren şüpheli kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan 2 hektar ormanlık alanın çıkmamasına neden olan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

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