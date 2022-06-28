YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı

Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı

28.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınını çıkardığını itiraf eden tutuklu Sacit A'nın, yanan alanlara yakın markete motosikletiyle gelmesi, iş yerinin sahibiyle konuşması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, ormanı yakmadan önce gittiği bir marketteki görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre Sacit A, 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde orman yangınını çıkarmadan yaklaşık 1,5 saat önce motosikletiyle yanan alanlara yakın bölgedeki bir markete gitti.

Veresiye içki isteyen Sacit A'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi.

Şüphelinin motosikletiyle markete gelmesi ve market sahibiyle konuşması da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepkiPınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.