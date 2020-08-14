Ormanın koruyucusu kolluk görevlilerine silah eğitimi verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne açıktan atanarak bu yıl göreve başlayan kolluk görevlisi orman muhafaza memurları ile kolluk amiri orman işletme şeflerine silah kullanımı ve atış eğitimi verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl kolluk görevlisi olarak işe başlayan yeni memurlara, Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle güvenlik eğitimi verilmeye başlandı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Ozm Şube Müdürü Veysel Önen, işletme müdürleri ile yeni atanan işletme şefleri ile orman muhafaza memurlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler Anamur, Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinde tamamlandı.

Eğitimde, silahın güvenli kullanımı, periyodik bakımı, teknik özellikleri ve atışlar uygulamalı olarak verilirken, eğitimlerin diğer işletme şefliklerinde deva edeceği bildirildi.

