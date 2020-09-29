Ormanköy Çarşı için talep toplama süreci başladı

İSTANBUL (AA) - DAP Yapı tarafından Çekmeköy'de hayata geçirilen Ormanköy projesinde, mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için ön talep başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle geniş ailelerin ve oturmaya yönelik taleplerin yoğun olduğu ve sağlıklı ev konseptiyle ormanın içerisinde hayata geçirilen projenin, ticari üniteleri ön talep avantajıyla yatırımcılara sunulmaya başlandı.

Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi'nin en değerli bölgesinde, 70 adet 68 metrekare ila 450 metrekare arasında mağaza ve dükkanın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor.

Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkanıyla da cazip koşullar sağlanıyor.

Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı'daki dükkan ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor.

İstanbul'un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra Üsküdar-Çekmeköy metro istasyonuna 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.