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Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.05.2020 23:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı.Ormanlı Beldesi’nde bulunan ve yaklaşık 30 sene önce yapılan yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattının yenileme çalışması başladı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı.
Ormanlı Beldesi’nde bulunan ve yaklaşık 30 sene önce yapılan yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattının yenileme çalışması başladı. Korona virüs ile mücadelenin yanı sıra belediyenin asli hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, görevlerinin halka hizmet olduğunu söyledi. Başol konuşmasında, “Korona virüs salgını gündeme geldiği günden itibaren mücadelemiz sürüyor. Beldemizde sık sık dezenfekte çalışmalarının yanı sıra belediyemiz bünyesinde maske üretimi ve halka dağıtımı noktasında çalışmalarımızda devam ediyor. Fakat hayat devam ediyor, bizlerde görevimizin başında halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz onun derdindeyiz. Bu sebeple korona virüs ile mücadelemiz devam ederken, beldemizin diğer sorunları ve ihtiyaçları noktasında da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu bağlamda 30 yıl önce beldemizde yapılan yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattımızın eskidiğini biliyorduk. Hemen harekete geçerek, bu hattı yenileme çalışmamıza başladık. Nasipse birkaç güne bitmiş olacak. İnşallah beldemizde en ufak bir alt yapı sıkıntısı kalmayacak. Ormanlı halkımızın içi rahat olsun, bizler her koşulda hizmete hazırız. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak inşallah. Bizler görevde olduğumuz müddetçe halkımızın refahı için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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