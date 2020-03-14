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Ormanlı Belediyesi koronavirüs’e karşı tüm beldeyi dezenfekte etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi, Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte beldede başlattığı önlemleri ve denetimleri artırarak çalışmalarına devam ediyor.Ormanlı Belediyesi korona virüs tehdidine karşı önlemlerini arttırdı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi, Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte beldede başlattığı önlemleri ve denetimleri artırarak çalışmalarına devam ediyor.
Ormanlı Belediyesi korona virüs tehdidine karşı önlemlerini arttırdı. Ormanlı’da sabah saatlerinden itibaren belediyeye bağlı ekipler, belediye binası, beldede bulunan çocuk parkları, belediye araçları, toplu taşıma araçları, yollar, camiler ve toplu alanları dezenfekte ederek, temizleme çalışması yaptı.
Beldenin her noktasını dezenfekte ettiklerini söyleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, özveri ile çalışan tüm ekibine teşekkür etti. Başol konuşmasında, “ Beldemizin her noktasında dezenfekte çalışması yaptık, özellikle halkımızın en çok vakit geçirdiği yaşam alanlarımızı, sokaklarımızı, çocuk parklarımızı, camilerimizi temizledik. Halkımızın içi rahat olsun. Korona Virüse karşı mücadelemiz devam ediyor. Bizde bu duruma hassasiyet gösteriyoruz. Bu bağlamda özveri ile çalışan tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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