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Ormanlı’da dere ıslah çalışmalarında sona gelindi

14.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan ve yaklaşık 30 milyona mâl olan dere ıslah çalışmalarında sona gelindi.

Ormanlı’da dere ıslah çalışmalarında sona gelindi

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan dere ıslah çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başol, şu anda halen terminal alanı civarında 70 metresi kapalı 220 metre uzunluğunda ki bölümde çalışmaların devam ettiğini belirterek; "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Temmuz ayında beldemiz ciddi bir sel felaketi yaşadı.

Derelerin taşması sonucu bir çok iş yerini su bastı ve alt yapımız zarar gördü. Yaptığımız girişimler neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından beldemiz içerisindeki derelerin ıslah edilmesi işini ihale etti. Bir yıl gibi kısa bir sürede beldemiz içerisindeki tüm derelerde ıslah çalışmaları yapıldı. Şu anda halen çalışmalar terminal alanı dediğimiz bölgede devam ediyor. Burada daha önce 120’lik büzler vardı ve aşırı yağışlarda tıkandığından su baskınlarına neden oluyordu. Şimdi bu bölgede 70 metre kapalı 220 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde ıslah çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle ana yolumuz ulaşıma kapanmak durumunda kaldı. Vatandaşlarımıza bu konudaki anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hava şartlarında olumsuzluk yaşamazsak 10 güne kadar yolu açmış oluruz.

Dere ıslah noktasında ise müteahhidimiz işi süresinden önce tamamlamayı planlıyor ve şu anda da öyle görünüyor. İnşallah yıl başına kadar tüm çalışmalar tamamlanmış olur. Ben bu vesile ile beldemizde hayati öneme sahip bu çalışmaların yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, DSİ ve Karayolları bölge müdürlerimiz ve ekiplerine, Zonguldak milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, il ve ilçe başkanlarımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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