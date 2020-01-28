Ormanlı’da tekstilde çalışacak 21 kursiyere sertifikaları verildi

Başol “Önceliğimiz istihdamı artıracak projeler” Ormanlı’ya kurulan tekstil atölyesine personel istihdamı sağlayabilmesi için bu kursu açtıklarını anlatan Başol şunları söyledi; “Ben Ormanlı’da iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. En büyük uğraşım Ormanlı’da istihdama dayalı projeleri hayata geçirebilmek. Bu gün burada sizlerle Ormanlı’da faaliyet gösteren tekstil atölyesine personel yetiştirmek için düzenlenen kursların ilk etabının son gününü sertifikalarını vererek gerçekleştireceğiz. Ormanlı’da ki fındık fabrikamızda şu anda 100 civarında personel çalışıyor. Bu sayı zaman zaman değişebiliyor. Burada kurulu bulunan tekstil atölyesinde ise 30 civarında çalışanımız var. Bu gün burada sertifikalarını vereceğimiz 21 kişide ilerleyen süreçlerde tekstil atölyemizde istihdam edilecekler. Biz bu kursu açtığımızda 50 kadar müracaat oldu. Uygun yerimiz olmadığı için kursu ikiye böldük. İkinci kursa 30 kişi müracaat etti ve İş Kur müracaatlarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde bir kursumuz daha başlayacak. Ormanlı Beldesi tarihi çok eskilere dayanan bir yerleşim yeri. Burada bir lise, bir ortaokul ve iki ilkokul olmak üzere bin 400 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü ve 111 öğretmenimiz görev yapmakta. Hizmet noktasındaki en büyük sıkıntımız arazilerimizin az oluşu. 2019 yılını çok güzel bir şekilde kapattık ve 2020 planlamalarımızı da yaptık. En ciddi projelerimizden bir tanesi dere ıslah projemiz. Bir tanede yol projemiz var. Bu bölge özünde tarımla geçinen bölge. Bir dönem önemli bir göç vermiş. Bazıları Almanya’ya bazıları da şehir dışında göç vermiş. Şu anda ise tarım arazilerimiz fındık tarlalarına dönüştü. Şu anda Ormanlı’nın hemen hemen tamamı fındıkla geçimini sağlamaktadır. Burada kurulu bulunan fındık fabrikamız ürünlerinin yüzde 90-95’ini ihraç ediyor. İnşallah tekstil atölyemizi de tıpkı fındık fabrikası gibi destekleyip, geliştireceğiz ve daha fazla istihdam sağlamasına ön ayak olmaya çalışacağız. Sayın Kaymakamım; sizin Ormanlımıza bakış açınızın çok iyi olduğunu biliyorum. Allah sizden razı olsun. Ormanlı halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Ormanlı’da ki istihdam alanlarının artması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu vesile ile Elazığ ve Malatya halkımıza ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.”

Çakır “Ormanlı’da güzel şeyler oluyor”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Ormanlı’da dün olduğu gibi bu günde güzel şeyler olduğunu belirterek, kendilerine her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Çakır konuşmasında “Ormanlı’da güzel şeyler oluyor, olmayada devam edecek. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çağımızın en büyük problemi istihdam. Kim bir kişiyi istihdam ederse biz onun elini öperiz. Günümüzde aile mefhumunun devamı için ekonomi önemli. En önemlisi belki de insanlarımızı yerinde barındırabilmek. Burada Sayın Kaymakamımız ve belediye başkanımızın önderliğinde güzel bir adım atıldı. Ben bu vesile ile projeye destek olan daire müdürlerimizi, firma yetkililerini ve kursiyerlerimize teşekkür ve tebrik ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.”

Çorumluoğlu “Gözüm hiç arkada kalmadı”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu konuşmasında kursu bitiren kursiyerlere sertifikalarını verecek olmaktan daha ziyade bu kursu bitirenlerin istihdam edilecek olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini söyledi. Ormanlı’ya daha başka firmalarda davet edeceklerini aktaran Çorumluoğlu şu sözlere yer verdi; “Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyorum. Benim 30 yıllık kaymakamlık hayatımda açmış olduğum çok kurslar var ama gönlümce açtığım, mutluluk duyduğum açılışlar, bu belgelerin işe yaradığı, bu sertifikaların işe girmek için bir belge olduğu bu tür açılışlar. O açıdan emeği geçen başta kurs hocamız olmak üzere, halk eğitim merkezi müdürlüğümüzü, milli eğitim müdürlüğümüzü ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmaları birliktelik içerisinde yaptık. Bu birliktelikte sosyal yardımlaşma vakfımız, İŞ-KUR müdürlüğümüz ve bu altyapıda değerli iş insanımız destek sağladı ama bu koordinasyonda bizim gözümüz arkada değildi. Çünkü değerli belediye başkanımız işin başındaydı. Bugün Cenab-ı Allah nasip etti, sertifikaları alacaksınız. Bugün burada bir işletmemiz var, bizim 30 olan sayıyı ilk etapta niyetimiz 50’ye çıkartmak. Ama bu firmamız ben bu kadar istihdam sağlayabilirim dediği noktada biz bu belde için çalışmaya devam edeceğiz. Ve buraya başka firmaları davet edeceğiz. Artık İzmir, İstanbul gibi büyük şehirler bitmiş, üretimi Anadolu’ya yaymak zorundayız. Orada ki insanlar mutlu değiller. Bugün olmaz yarın olur ama üretim Anadolu’ya yayılacak değerli arkadaşlar. Onun için burada hanım efendilerimiz var, erkek arkadaşlarımız da tekstil de istihdam edilebilirler. Onun için bu belgeleri alın, kendinizi yetiştirin, işe sebahat edin. Çünkü siz çalıştığınız firmaya para kazandırırsanız bu firma sizin paranızı öder. Yoksa ki firma sahibi kendi memleketinden uzakta neden sizinle uğraşsın, Ormanlı ’ya yatırım yapsın. Onun için firmaya sahip çıkın, firma ile işbirliği yapın. Siz bu yolda yürüdüğünüz sürece biz size destek olacağız. Başka kurslar açacağız. Burada başka bir işverenimiz var, fındık üzerine bu arkadaşımız buraya döviz getiriyor. Bu dövizi sizin ürettiğiniz fındık ile getiriyorlar. Onun için ne yaparsak yapalım işimizi iyi yapacağız, işimizi iyi yaptığımız sürece sizin yüzünüz gülecek. Eğer sizin yüzünüz gülerse biz idarecilerinde yüzü gülecektir. Biz sizlerin daha iyi şartlarda, müreffeh bir yaşam sürmeniz için varız. El birliği yapacağız, tarımsa tarım, tekstilse tekstil, eğitimse eğitim, sağlıksa sağlık, her alanda inşallah biz Ormanlı’nın yüzünü güldüreceğiz. Ormanlı’nın yüzü gülerse, Ereğli’nin yüzü güler, Ereğli’nin yüzü gülerse Zonguldak’ın yüzü güler. Eğer Zonguldak’ın yüzü gülerse ülkemiz mutlu ve müreffeh olur.”

Sergideki ürünler depremzedelere gönderilecek

Yapılan konuşmaların ardından Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’a Ormanlı’ya yapılan hizmetlere katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Başol ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra tekstil kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından kursiyerlerin kurs sırasında ürettiği çocuk ve yetişkin giysileri ile ev tekstili ürünlerinin sergisi açıldı. Sergiyi gezen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu sergideki özellikle çocuk giysileri ve diğer ürünlerin Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderilmesi talimatı verdi. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol çoğunluğu bebek ve çocuk giysilerinden oluşan 500 parça ürünü AFAD ile iletişime geçip deprem bölgesine gönderecek.

