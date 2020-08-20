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Ormanlık alanda 200 kök kenevir ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından 200 kök kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesi Yassıbağ Kargaköy mevkiinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ormanlık alanda 200 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından 200 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesi Yassıbağ Kargaköy mevkiinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 200 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen kenevire el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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