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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

SAKARYA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların yanı sıra Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) personeli de destek verdi.
Ekipler ve vatandaşların da desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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