Ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın sınırlarında yer alan ormanlık alanlar ve turizm merkezi Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgelerinde, yaz aylarının başlamasıyla orman yangınlarında artış riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. “Jandarma Her Yerde” mottosuyla Jandarma Filo Komutanlığı’na ait cayrocopter ile havadan, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Jandarma Atlı Birlikleri, Motorize Timleri, Motorlu devriyeleri ile karadan ve Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timlerince yaya devriyelerle gerçekleştirilen denetimlerde ormanlık alanlar kontrol edildi. Ayrıca vatandaşlara, cam atıklar ile sigara izmaritlerinin orman yangın riskini artıran en büyük etkenler olduğuna dair farkındalık oluşturmak hedefiyle bilgilendirme yapılırken, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili el broşürleri dağıtıldı. Gerekli denetim ve kontrollerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

