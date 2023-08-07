YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

Ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

07.08.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Milli Park başta olmak üzere ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi. Milli Park’a gelen vatandaşlar ise orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

Ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın sınırlarında yer alan ormanlık alanlar ve turizm merkezi Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgelerinde, yaz aylarının başlamasıyla orman yangınlarında artış riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. “Jandarma Her Yerde” mottosuyla Jandarma Filo Komutanlığı’na ait cayrocopter ile havadan, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Jandarma Atlı Birlikleri, Motorize Timleri, Motorlu devriyeleri ile karadan ve Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timlerince yaya devriyelerle gerçekleştirilen denetimlerde ormanlık alanlar kontrol edildi. Ayrıca vatandaşlara, cam atıklar ile sigara izmaritlerinin orman yangın riskini artıran en büyük etkenler olduğuna dair farkındalık oluşturmak hedefiyle bilgilendirme yapılırken, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili el broşürleri dağıtıldı. Gerekli denetim ve kontrollerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındıAksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacakGüneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacak
Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyorAksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:10
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazartesi

Gökkuşaği eczanesi
Didim
Cinali eczanesi
Efeler
Sibel eczanesi
Efeler
Zafer eczanesi
Efeler
Elit eczanesi
Cine
Acet eczanesi
Karacasu
Avci eczanesi
Kocarli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.