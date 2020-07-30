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Ormanya Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Ormanya Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

KOCAELİ (AA) - Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'da bayram tatili için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak parkta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında da gerekli tüm tedbirler alındı. Hayvanat bahçesi, Orman Köy, kamp ve mesire alanı sıklıkla dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların ortak kullanımında olan bisikletler, tuvaletler ve bebek bakım odaları da belirlenen saatlerde gerekli önlemler alınarak temizleniyor.

Vatandaşların ateşleri ölçülerek alana girmesi sağlanırken, aileler haricinde toplu dolaşılmaması için uyarılar yapılıyor.

- Maskesiz giriş yasak

Girişte konuşlanan jandarma personeli, maskesiz ziyaretçilerin Ormanya'ya girişine müsaade etmiyor.

Yaban hayvanlarına yönelik kurulan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi de bayram süresince hizmete devam edecek.

Yaklaşık 2 bin dönüme kurulu Ormanya'da, çocukların hayvanlarla içe içe olabilecekleri Çocuk Hayvanat Bahçesi bulunuyor. Ziyaretçiler burada, kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarını gözlemleyebiliyor.

Kurban Bayramı boyunca hizmet verecek Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 09.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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