YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ormanya'da doğal yaşama dönemeyen leylekler için özel barınak hazırlandı

Ormanya'da doğal yaşama dönemeyen leylekler için özel barınak hazırlandı

11.10.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ormanya'da doğal yaşama dönemeyen leylekler için özel barınak hazırlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal yaşamına dönemeyen leyleklere, yeni hizmete açılan "Düşkün Leylekler Evi"nde bakılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göç yorgunluğu, yara, kırık kanat, yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi nedenlerle Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen leyleklere gerekli müdahaleler yapılıyor.

Burada iyileşme sürecini tamamlayan leylekler, daha sonra doğaya salınıyor.

Doğal yaşam alanına dönmesi mümkün olmayan leylekler için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda "Düşkün Leylekler Evi" hizmete alındı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'ya inşa edilen leylek hastanesi Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenerek yapılan özel barınak, 800 metrekare açık ve 90 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Barınak içerisinde kum havuzu, su havuzu, leylek yuvaları, kuluçka odası, mutfak ve yemlik deposu yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldüKocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Saygılı Eczanesi
Izmit
Körfezkent Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.