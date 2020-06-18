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Örnek Mahallesi’ne dev yatırım

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Örnek Mahallesi’ne içerisinde her yaştan mahallelinin sosyalleşme alanlarının olacağı dev bir kültür merkezi inşa ediyor.Altındağ Belediyesi, dev bir yatırımı daha Altındağ’a armağan ediyor.

Altındağ Belediyesi, Örnek Mahallesi’ne içerisinde her yaştan mahallelinin sosyalleşme alanlarının olacağı dev bir kültür merkezi inşa ediyor.
Altındağ Belediyesi, dev bir yatırımı daha Altındağ’a armağan ediyor. Altındağ Belediyesi ekipleri, Örnek Mahallesi’nde yapımına devam ettiği dev kültür merkezini açmak için hızla çalışıyor. Kültür merkezinin her yaştan mahalleli için sosyalleşme alanı olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Altındağ’a hayırlı olmasını temenni etti. Kültür merkezinin her yaştan mahalleliye hitap etmesi için özenle tasarlandığını söyleyen Başkan Asım Balcı, merkez hakkında şu bilgileri verdi:
“Kültür merkezimiz her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap edecek özel bir merkez olacak. İçerisinde; kütüphanesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Merkezi, Etüt Merkezi ve Engelliler için bir merkez olacak. Ayrıca keyifli vakit geçirilmesi için bir de kafeterya bulunacak. Burada herkes kendine göre, kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulacak, keyifli vakit geçirebilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tesisimiz şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Mahalle sakinlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Biz de bir an önce tamamlayıp hizmete açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”
Kültür merkezinin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Merkezimiz, zemin ve üzerinde 4 kattan oluşuyor. İçerisindeki bölümler vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabilmesi için özenle tasarlandı. Her detayı düşündük. Tüm mahalle sakinlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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