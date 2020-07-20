YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Örnek muhtar

Örnek muhtar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, mahalledeki engelli ve gazilerin oturmaları için evlerinin önlerine bank yerleştirdi.Şehitler Mahallesinde gerçekleştirdiği örnek girişimlerle dikkat çeken Muhtar Mehmet Özkan, son olarak kendi imkanlarıyla yaptırdığı 25 oturma bankını mahalledeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine yerleştirmesi mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.Muhtarlık olarak engelli vatandaşlara ve gazilere her konuda yardımcı olmayı kendilerine borç bildiklerini söyleyen Muhtar Özkan,” Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, mahalledeki engelli ve gazilerin oturmaları için evlerinin önlerine bank yerleştirdi.
Şehitler Mahallesinde gerçekleştirdiği örnek girişimlerle dikkat çeken Muhtar Mehmet Özkan, son olarak kendi imkanlarıyla yaptırdığı 25 oturma bankını mahalledeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine yerleştirmesi mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.
Muhtarlık olarak engelli vatandaşlara ve gazilere her konuda yardımcı olmayı kendilerine borç bildiklerini söyleyen Muhtar Özkan,” Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın sorunlarını yüreğimizde hissederek, her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.