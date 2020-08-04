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Örnek muhtar camileri kendi imkanları ile dezenfekte etti

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, Kurban Bayramı süresince mahallesinde bulunan 4 adet camiyi kendi imkanları ile dezenfekte ederek kamu çalışmalarına destek oldu.Muhtar Çelebi, yaptığı çalışmayla ilgili verdiği bilgide, “Devletimiz bu salgın hastalık sürecinde gerekeni yapıyor.

Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, Kurban Bayramı süresince mahallesinde bulunan 4 adet camiyi kendi imkanları ile dezenfekte ederek kamu çalışmalarına destek oldu.
Muhtar Çelebi, yaptığı çalışmayla ilgili verdiği bilgide, “Devletimiz bu salgın hastalık sürecinde gerekeni yapıyor. Ama bende nüfusun kalabalıklaştığı şu günlerde kamu çalışmalarına destek olmak için hayırsever hemşehrilerimin desteğini alarak mahallemizde bulunan 4 adet camimizi en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ederek hijyenik bir ortam sağladık. Halkımızın takdirini görmekten çok mutlu oldum. Bu süreci özveriyle itinayla atlatacağız inşallah” dedi.
Muhtar Çelebi, ayrıca kendi imkanları ile temin ettiği 2 bin adet maske ve dezenfekte malzemesini bayram süresince hemşehrilerine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

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