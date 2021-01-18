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Örnek yazara ilk destek Kahta Belediyesi’nden

18.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Örnek yazara ilk destek Kahta Belediyesi’nden

Cehaletten dolayı okuyamayan kız çocuklarının yaşam öykülerini konu alan Kelebeklerin Çırpınışı kitabının yazarı Şahinder Öncü Fırat’a ilk destek Adıyaman’ın Kahta Belediyesinden geldi.Kahta’da daha çok yazarın çıkmasını istediklerini belirten Kahta Belediyesi Başkan yardımcısı Yavuz Turan, bu doğrultuda destek olduklarını söyledi.

Cehaletten dolayı okuyamayan kız çocuklarının yaşam öykülerini konu alan Kelebeklerin Çırpınışı kitabının yazarı Şahinder Öncü Fırat’a ilk destek Adıyaman’ın Kahta Belediyesinden geldi.
Kahta’da daha çok yazarın çıkmasını istediklerini belirten Kahta Belediyesi Başkan yardımcısı Yavuz Turan, bu doğrultuda destek olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Turan, “Kahta’nın kültür ve sanat hayatına önemli adımlar kazandıracak her biri birbirinden değerli tüm yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kelebeklerin Çırpınışı adını verdiği kitabı için ‘Cehalete karşı sessizce savaş açtım’ diyen Şahinder Öncü Fırat’ın gülümsemesi aslında bizim mutluluğumuzdur. Her insanın bir hayali bir ideali olmalı. Ayrıdığı kömür parasıyla kitabını bastırarak cehaletle sessizce bir savaş veren Yazar Fırat’ın, hayali uğruna üşümeyi bile göze aldığını gördük. Ortaokulu okuyamayan 3 çocuk annesi Fırat, ilk kitabını kömür almak için ayırdığı para ile bastırdı. Kömürünü borçla alarak, kitaptan gelecek gelir ile borcunu ödemeyi düşündü fakat pandemi süreci nedeniyle imza günü ve tanıtımını da yapamadı. Kitap, günümüze kadar cehaletten dolayı okuyamayan kız çocuklarının ikinci planda tutulduğunu ve özellikle kızların okuma haklarının ellerinden alındığını konu alıyor. Kahta Belediyesi olarak ilçemizin kültür ve sanatına katkı sunan her çalışmaya destek veriyoruz. Bu anlamda da Kelebeklerin Çırpışı kitabını alarak destek verdik. Kitap belediyemizin gezici kütüphane aracında yerini bulacak. Bin bir zorluklar içinde kitabını çıkaran Şahinder Öncü Fırat’ı tebrik ediyor bundan sonraki çalışmalarında başarılır diliyoruz" diye konuştu.
İkinci ve üçüncü romanı üzerinde çalıştığını kaydeden Fırat, şiir kitabının da basıma hazır olduğunu belirterek Kahta Belediyesi Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya ve Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Örnek yazara ilk destek Kahta Belediyesi’nden

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