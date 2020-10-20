Örnekköy, kentsel dönüşümde örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk etabı tamamlanan, ikinci etap içinse yıkım çalışmaları başlayan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda incelemelerde bulundu. Anahtarını teslim alan bir konut sahibine de hayırlı olsun ziyaretine giden Başkan Soyer, ikinci etap kapsamında 170 konut ve 20 işyeri inşa etmek üzere bölgedeki 41 yapının yıkımını başlattı. Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ikinci etap kapsamındaki çalışmalara başladı. Örnekköy’de ihaleye çıkılarak yükleniciye yer teslimi yapılan alanda 170 konut ve 20 işyeri inşa etmek üzere hak sahiplerine ait 41 yapı/61 bağımsız bölüm yıkılıyor. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerini teslim eden Büyükşehir, ikinci etapta Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan Karali Caddesi’ne cepheli 8 ve 11 katlı iki blok inşa edecek. İkinci etap için 11 Haziran’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla noter huzurunda kura çekilerek hak sahiplerine dağıtılacak daireler belirlenmişti. Yıkım işlemlerinin ardından bölgedeki inşaat çalışmaları başlayacak.

Türkiye’deki en başarılı uygulama Çalışmaları yerinde incelemek için alana giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de Türkiye’deki en başarılı kentsel dönüşüm uygulamasına imza atıldığına dikkat çekti. Süreç hakkında bilgi alan Soyer, birinci etapta anahtarını teslim alıp evine yerleşen Melek Mama’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Melek Mama, Başkan Soyer’e teşekkür ederek “Her şey çok güzel yürüdü, çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bölgenin çehresi değişecek, buraları çok güzel olacak” dedi. Başkan Tunç Soyer, alanda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün İzmir’in en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayarak “İzmir’de belki de Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yerel ve yerinde dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşüm sadece binaların yıkılıp yeni binaların yapılmasından ibaret değildir. Biz insanların komşularını seçme hakkını koruyarak, yani yaşam kültürünün aynı kalmasına dikkat ederek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Türkiye’deki en başarılı kentsel dönüşüm uygulaması İzmir’de yapılıyor. Ege Mahallesindeki süreç devam ediyor. Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etaplar sırada. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Tamamlandığında çok güzel olacak”

Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel ise 55 yıldır Örnekköy’de yaşadığını söyleyerek, “2015 yılında Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Evlerimiz yıkılmak üzereydi. Buraya Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanlar kendi şartlarına göre evler yapmışlar. Bir oda yapmış, üstüne bir kat çıkmış. Hepsi zor şartlarda yapılmış sağlıksız, eski binalardı. O nedenle burada çok hızlı uzlaşı sağlandı. Buradaki süreç tamamlandığında alanda çocuk oyun alanları, futbol sahası, kültür merkezi ve pazar yeri de olacak. Proje tümüyle tamamlandığında burası çok güzel bir yere dönüşecek” dedi.

3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri

Örnekköy’de ikinci etapta inşaatı, ihaleyi kazanan firmaların ortak girişimi yapacak. Projenin diğer etapları için de ihale hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

