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Örnekköy’de kentsel dönüşüm için iki ihale birden

İZMİR HABERLERİ  | 30.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Örnekköy’de birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen büyükşehir, temmuz ve ağustos ayında ikinci ve üçüncü etap için ihaleye çıkıyor.Yedi ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de iki ihaleye birden hazırlanıyor.

Örnekköy’de kentsel dönüşüm için iki ihale birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Örnekköy’de birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen büyükşehir, temmuz ve ağustos ayında ikinci ve üçüncü etap için ihaleye çıkıyor.
Yedi ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de iki ihaleye birden hazırlanıyor. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen büyükşehir, bu temmuz ve ağustos aylarında ikinci ve üçüncü etap için kat karşılığı yapım ihalesine çıkıyor. İkinci etabın ihalesinin 16 Temmuz’da, üçüncü etabın ihalesinin ise 13 Ağustos’ta yapılacağı ifade edildi.
Hak sahipleriyle noter huzurunda kuraları çekilen ikinci etapta 170 konut ve 20 iş yeri, üçüncü etapta ise 600 bağımsız birim inşa edilecek. Projenin diğer etapları için de ihale hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet iş yeri inşa edilmiş olacak.

Diğer bölgelerde de çalışmalar hızlandırılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğü Uzundere’de ikinci etap çalışmaları kapsamında 67 bin metrekarelik inşaat alanındaki 436 konut ve 40 iş yeri de 2020 yılının ikinci yarısında hak sahiplerine teslim edilecek.
Uzundere’de diğer etaplar içinse ihale hazırlığının sürdüğü, birinci etap çalışmalarının ise tamamlandığı belirtildi. Öte yandan, Gaziemir Aktepe-Emrez mahallelerinde 10 bin konut, iş yeri, turizm, ticaret birimi üretilecek. 80 bin metrekarelik inşaat alanına sahip birinci etapta 600 bağımsız birim için ihale hazırlığı devam ediyor.
Yaklaşık 3 bin 200 kişinin yaşadığı Ege Mahallesi’nde de birinci etapta yaklaşık 300 konutun yer aldığı iki blok ile yaklaşık 728 ofis ve konutun bulunduğu bloğun yapımı için uygulama projesi hizmet alımı ihale çalışmaları sürüyor.
Bayraklı ve Ballıkuyu dönüşüm alanlarında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine devam eden büyükşehir, Çiğli Güzeltepe’de 2020 yılı içinde projeyi tanıtarak hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlamayı hedefliyor.

Örnekköy’de kentsel dönüşüm için iki ihale birden

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