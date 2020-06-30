Örnekköy’de kentsel dönüşüm için iki ihale birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Örnekköy’de birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen büyükşehir, temmuz ve ağustos ayında ikinci ve üçüncü etap için ihaleye çıkıyor.

Yedi ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de iki ihaleye birden hazırlanıyor. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen büyükşehir, bu temmuz ve ağustos aylarında ikinci ve üçüncü etap için kat karşılığı yapım ihalesine çıkıyor. İkinci etabın ihalesinin 16 Temmuz’da, üçüncü etabın ihalesinin ise 13 Ağustos’ta yapılacağı ifade edildi.

Hak sahipleriyle noter huzurunda kuraları çekilen ikinci etapta 170 konut ve 20 iş yeri, üçüncü etapta ise 600 bağımsız birim inşa edilecek. Projenin diğer etapları için de ihale hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet iş yeri inşa edilmiş olacak.