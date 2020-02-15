"Orta Çağ'ın hoşgörü kenti Ani" çetin kışta da ilgi görüyor

CÜNEYT ÇELİK-İSMAİL KAPLAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Örenyeri, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor.

Kars kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.

Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'yi, 2019 yılında 3 bin 238'i yabancı olmak üzere 129 bin 38 kişi ziyaret etti.

- Beyaz örtüyle kaplanan antik kent göz kamaştırıyor

Kurulduğu günden itibaren 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani, farklı medeniyetlerden mimari eserlerle dikkati çekerken kış ayında da turistlerin gözlerini kamaştırıyor.