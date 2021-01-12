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Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

12.01.2021 19:49 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji yaptığı açıklamada Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "13 Ocak Çarşamba günü ilk saatlerinde itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50 - 80 km/sa) bekleniyor.

Meteoroloji yaptığı açıklamada Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "13 Ocak Çarşamba günü ilk saatlerinde itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50 - 80 km/sa) bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında da kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

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