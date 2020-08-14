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Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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