Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

Trabzon'da çocuklar ve gençler, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençler sohbet etti, futbol oynadı. Bazı çocukların aileleri ile gençlerin de arkadaşları ile alışveriş yaptıkları görüldü.

- Ordu

Ordu'da çocuklar ile gençler, uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Kentte sıcak hava dolayısıyla özellikle sahil kenarını tercih eden gençler, hasret gidererek sohbet etti. Deniz kenarında bir araya gelen bazı gençler, gitar eşliğinde şarkılar söyledi. Çocuklar ile gençler bisiklet sürdü, paten ve kaykay yaparak gönüllerince eğlendi. Altınordu Belediyesi ekipleri, 15-20 yaş grubuna maske dağıttı.

- Rize

Rize'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Rize'de birçok genç, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde gezinerek arkadaşlarıyla vakit geçirdi.