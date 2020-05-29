Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Trabzon'da çocuklar ve gençler, bir haftalık aranın ardından dışarı çıktı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençlerin Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta gezdikleri ve sohbet ettikleri görüldü. Bazı çocuklar aileleri ile alışveriş yaparken bazıları da parklarda oynadı.

Ordu'da sahil kenarını tercih eden çocuk ve gençler, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Büyük bir bölümü sohbet ederek yürüyüş yapan gençler, hatıra fotoğrafı da çekildi. Bazı gençler deniz kıyısında oturup manzarayı seyretti, bazıları da bisiklet sürüp patenle kayarak gönüllerince eğlendi.

Giresun'da da 15-20 yaş grubundakiler kentin bazı caddelerinde bir araya geldi. Arkadaş grupları oluşturan gençler, sokaklarda sohbet ederek vakit geçirdi. Gençlerden bazıları da arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaptı.