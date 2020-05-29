YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı

TRABZON HABERLERİ  | 29.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıktı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Trabzon'da çocuklar ve gençler, bir haftalık aranın ardından dışarı çıktı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençlerin Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta gezdikleri ve sohbet ettikleri görüldü. Bazı çocuklar aileleri ile alışveriş yaparken bazıları da parklarda oynadı.

Ordu'da sahil kenarını tercih eden çocuk ve gençler, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Büyük bir bölümü sohbet ederek yürüyüş yapan gençler, hatıra fotoğrafı da çekildi. Bazı gençler deniz kıyısında oturup manzarayı seyretti, bazıları da bisiklet sürüp patenle kayarak gönüllerince eğlendi.

Giresun'da da 15-20 yaş grubundakiler kentin bazı caddelerinde bir araya geldi. Arkadaş grupları oluşturan gençler, sokaklarda sohbet ederek vakit geçirdi. Gençlerden bazıları da arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaptı.

Rize'de gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kentte gençler, arkadaşlarıyla buluşarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde gezerek vakit geçirdi.

Gümüşhane'de ise 15-20 yaş grubundakiler kentin işlek noktası Atatürk Caddesi ve Harşit Çayı kenarında yürüdü. Gençlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Bayburt'ta da dışarı çıkan gençler, Çoruh Nehri etrafındaki yürüyüş alanlarında arkadaşlarıyla buluştu. Bir haftanın ardından tekrar dışarıda buluşan gençler, yoğun olarak parklarda zaman geçirerek bisiklet sürdü.

Artvin'de ise özellikle Çoruh Nehri kenarlarını tercih eden gençler, burada arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdi. Bazı gençler okul bahçelerinde basketbol oynadı, bazıları da Yeni Mahalle'deki yürüyüş yolunda bisiklete binerek dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Gençlerin büyük oranda maske kullanarak sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:37

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Nihal Eczanesi
Ortahisar
Serap Eczanesi
Ortahisar
Zeynep Göktaş Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Talip Eczanesi
Akcaabat
Seyitoğlu Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzon’da vahşet dolu cinayette 2 kişi tutuklandı

Trabzon’da vahşet dolu cinayette 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.