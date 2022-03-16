Orta ve Doğu Karadeniz'de 426 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 426 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 74 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 185 personel ve 102 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu son 24 saatte 435 kapalı mahalle yolu ulaşıma açıldı.

- Artvin

Artvin'in ilçelerinden Borçka'da 6, Şavşat'ta 6 ve Yusufeli'nde 5 olmak üzere 17 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahra Geçidi'nde de yer yer etkili olan tipi ve kar sürücülere zor onlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bu arada, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Atabarı Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor.

- Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime ara verilen kentte, merkez ilçede 27, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 8, Derepazarı'nda 2, Fındıklı'da 1, Güneysu'da 3, Hemşin'de 2, İkizdere'de 22, İyidere'de 1 ve Pazar'da 6 olmak üzere 78 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 62 iş makinesi, 137 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere'de 7, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 köyde kalan kimse olmadığı için karla mücadele çalışması yürütülmüyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

- Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 1, ilçelerden Alucra'da 35, Çanakçı'da 10, Dereli'de 16, Doğankent'te 9, Espiye'de 17, Eynesil'de 5, Görele'de 15, Güce'de 13, Keşap'ta 7, Piraziz'de 2, Tirebolu'da 42 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 193 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de gece etkili olan kar sonrası merkezde 10, ilçelerden Kürtün'de 29, Torul'da 25 olmak üzere 64 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 16 ekip ve 8 iş makinesiyle yol açma çalışması yürütüyor.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın yeniden kar yağışının başlayacağı belirtildi.

İl genelinde ortalama 115 santimetre ölçülen kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı bildirilen açıklamada, ulaşıma kapanan 116 mahalle yolunun ekiplerce açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının 533 personel, 464 araç ve iş makinesiyle yürütüldüğü ifade edildi.

