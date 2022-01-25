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Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

25.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

RİZE (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Rize merkez ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kardan dolayı merkezde 21, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 4, Çayreli'nde 6, Güneysu'da 7, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 4 ve Pazar'da 1 olmak üzere 71 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İlçe belediyeleri de yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan kara bağlı Borçka'da 10, Şavşat'ta 34 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde, kar sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

- Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 22, Alucra'da 16, Çamoluk'ta 24, Çanakçı'da 5, Dereli'de 19, Doğankent'te 4, Espiye'de 10, Görele'de 5, Güce'de 3, Keşap'ta 17, Piraziz'de 6, Şebinkarahisar'da 49, Yağlıdere'de 21 olmak üzere 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 300 personel ve 117 araçla kırsalda kapalı olan 682 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 26 mahallede ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri, karlı ve buzlu yollara karşı uyardı.

- Bayburt

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar sonucu merkezde 7, Demirözü'nde 6 ve Aydıntepe'de 12 olmak üzere toplamda 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünün Bene mezrasında rahatsızlanan bir kişi için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, paletli ambulansla vatandaşı evinden alarak Bayburt Devlet Hastanesine getirdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de etkisini gösteren kar sebebiyle merkezde 70, Kürtün'de 14, Kelkit'te 35, Şiran'da 10, Torul'da 12 ve Köse'de 8 olmak üzere 149 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 58 personel, 32 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ordu Rize Trabzon

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