Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Trabzon'da gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile maske ve dezenfektan kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da Atatürk Alanı ve civarında yapılan denetimlere katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Ustaoğlu, 465 ekip ve 1458 personelle tüm ilçelerde, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek üzere yoğun şekilde denetim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Denetimlerin gün boyu süreceğini vurgulayan Ustaoğlu, ticari taksilerden pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından lokanta ve restoranlara, düğün salonlarından alışveriş merkezlerine kadar pek çok iş kolu ve mekanın ekipler tarafından denetleneceğini aktardı.