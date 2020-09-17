Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Taşbilek, toplumun ve vatandaşların sağlığının korunması noktasında vatandaş ve idarecilerin iş birliği içerisinde çalışmasının önemine işaret ederek işletme sahiplerinden Kovid-19 tedbirlerine uyumda azami özen gösterilmesini istedi.

Denetimlerde çay ocaklarını da inceleyen Taşbilek, yarından itibaren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince çay ocaklarının önlerinde müşteri oturamayacağını ve sigara içilemeyeceğini hatırlatarak esnafı tedbir ve düzen konusunda uyardı.

Vali Taşbilek ve beraberindekiler, ekipler eşliğinde Cumhuriyet ve Atatürk caddelerindeki iş yerlerini kontrol ederek esnafa ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Gümüşhane'de gerçekleştirilen denetimlere, Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşcı, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay de katıldı.

Sosyal mesafe , hijyen ve maske kullanımı konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, işlek caddeler başta olmak üzere dışarıda bulunanlardan da tedbirlere uymalarını istedi.

Ekipler, bu alanlarda, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Çay bahçeleri, oturma alanları, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarındaki denetlemeleri inceleyen Vali Ustaoğlu, il genelinde 316 ekip ve 1637 personelle çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ustaoğlu, Kovid-19 ile kararlı mücadeleden taviz verilmediğine işaret ederek tedbirleri daha sık ve daha kararlı denetlediklerini belirtti.

Ünlü, Çıtlakkale Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden de katıldı.

- Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Esnaf ve halka sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Sonel, bir esnaftan aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile Bilim Kurulunca alınan kararların 81 ilde olduğu gibi Ordu'da da sıkı şekilde uygulandığını belirtti.

Ordulu hemşehrilerinden maskelerini düzenli takmalarını, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uymalarını istediğini dile getiren Sonel, bazı caddeler ile sahil bandında alınan sigara içme yasağını gözlemlediklerini ve sigara içilmemesinin güzel bir şey olduğunu vurguladı.

Kovid-19 ile ilgili kurallara uyanlara teşekkür eden Sonel, "Hepimize büyük bir görev düşüyor. Hepimiz bunlara dikkat edelim. Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tedbirleri sıkı şekilde uygulayalım. İnşallah devletimizle milletimiz el birliğiyle bu illetin üstesinden geleceğiz." dedi.

Vali Sonel'e denetimleri sırasında İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da eşlik etti.

