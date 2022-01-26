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Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkili oluyor

26.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da 237 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, dün etkili olan kar nedeniyle kapanan 149 köy yolundan 78'ni ulaşıma açtı.

Ekipler, merkezde 30, Kürtün'de 29, Torul'da 10, Şiran'da 2 olmak üzere toplam 71 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar, 58 personel ve 32 araçla diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köyler ile çığ düşen noktalara öncelik verilerek yürütülüyor.

- Rize

Rize'de de karla mücadele çalışmaları sonucu kapalı yolların büyük bölümü açılırken halen İkizdere'de 7, Ardeşen'de 1 olmak üzere 8 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri yol açma, Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Yetkililer, karın aralıklarla devam ettiği yüksek kesimlerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Şavşat'ta 25, Borçka'da 10 olmak üzere toplam 35 köyle ulaşım sağlanamayan ilde, söz konusu köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde, kar ve buzlanma nedeniyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 7, Alucra'da 9, Bulancak'ta 6, Çamoluk'ta 4, Çanakçı'da 5, Dereli'de 34, Doğankent'te 1, Görele'de 2, Güce'de 1, Keşap'ta 1, Şebinkarahisar'da 20, Yağlıdere'de 21 olmak üzere 111 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar sebebiyle kapanan 140 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Ekiplerin 54 kişinin hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 11 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptıkları belirtildi.

- Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar nedeniyle il genelinde 12 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Giresun Gümüşhane Ordu

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