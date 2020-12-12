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Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

TRABZON HABERLERİ  | 12.12.2020 11:31 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da sokaklar sessizliğe büründü.

Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçileri ise bazı bölgelerdeki çalışmalarına devam etti.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sesiz günlerden biri daha yaşanıyor.

Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Belediye personeli, sahil bandı, cadde ve sokaklarda düzenleme ve temizlik işlerini yürüttü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

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