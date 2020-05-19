Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için saat 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da vatandaşlar 19 Mayıs'ı evlerinde kutladı.

Saat 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, Türk bayrakları ile süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da bir süre alkış ve ıslıklarla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, il genelindeki bütün stat ve yurtlarda da 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okundu. Vali İsmail Ustaoğlu da eşi Şenay Ustaoğlu ile evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.

Yurt dışından getirilerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.

- Ordu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadı'nda İstiklal Marşı okundu.