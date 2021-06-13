Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Salgınla mücadele amacıyla dün akşam saat 22.00'de başlayan ve 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Kentte emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, araç trafiği de azaldı.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.
- Ordu
Ordu'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimi sessizliğe büründü.
Kentte, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ederken, bazı vatandaşlar ise evlerine yakın bölgedeki marketlere giderek alışveriş yaptı.
İl genelinde sokak hayvanlarına ise belediye ekiplerince besleme yapılıyor.
- Giresun
Giresun'da da kısıtlama dolayısıyla sokak ve caddeler sessiz kaldı.
Kentin en işlek noktaları Gazi ve Cemal Gürsel caddeleri ile Atatürk Meydanı'nda sakinlik gözlenirken bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerdeki marketlerden alışveriş yaptı.
Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.
- Rize
Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin günlerden biri yaşanıyor.
Belediye ekiplerinin, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarına devam ettiği kentte güvenlik güçleri ise araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.
- Artvin
Artvin'de normal zamanlarda hareketlilik gözlemlenen İnönü, Şehit Dursun Acar caddeleri ile Atapark, Çoruhpark ve Kültür Sokak gibi sosyal yaşam alanları boş kaldı.
Polis ekipleri kentin farklı yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında trafikteki vatandaşların sokağa çıkma izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.
Öte yandan şehir merkezinde devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor.
- Gümüşhane
Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Kısıtlama öncesi kentte hareketliliğin gözlemlendiği Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı boş kaldı.
Polis ekipleri kentte kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürürken, genelge kapsamında açık olan işletmeler de hizmet vermeye devam ediyor.
- Bayburt
Bayburt'un en işlek noktalarından Kadıoğlu Parkı, Cumhuriyet, Ozulu ve Akşemsettin caddeleri sessizliğe büründü.
Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken, emniyet ekipleri görev aldıkları noktalarda denetimlerine devam etti.
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