Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.
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