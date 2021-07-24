Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.

