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Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan futbolu bıraktı

19.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan futbolu bıraktı

Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşantısına son verdiğini duyurdu.

Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşantısına son verdiğini duyurdu. Veda mesajında, Semihcan Aslan; “Benim başım dik, gönlüm rahattır çünkü şükürler olsun ki bir kez bile boğazımdan haram lokma geçirmedim” dedi.
33 yaşındaki Semihcan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bugün itibari ile 22 yıllık futbolculuk yaşantımı noktalama kararı almış bulunmaktayım. Öncelikle futbol hayatım boyunca tanıştığım futbolcu arkadaşlarım, hocalarım ve emekçi futbol çalışanlarına, var ise hakkım helaldir. Ben ve benim gibi futbol emekçilerinin terini yerde bırakan, alacaklarının karşılığını vermeyen, sözünde durmayan yönetici ve kulüp başkanlarına ise hakkımı helal etmiyorum. Söylenecek çok fazla şey olsa da, kelimelerim anlatamaz duygularımı. Benim başım dik, gönlüm rahattır çünkü şükürler olsun ki bir kez bile boğazımdan haram lokma geçirmedim. Beni tanıyanlar bilir zaten. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.
BAL’da 155 maçta 14 gol"
Futbola Ortaca Belediyespor altyapısında başlayan Semihcan Aslan, 2004’te Muğlaspor’a transfer oldu. 2011-2012 sezonundan yeniden Ortaca forması giymeye başlayan Aslan, 2015-2016 sezonuna kadar siyah-beyazlı kulüpte oynadı. 2016-2017 sezonuna Kuşadasıspor’da başlayan Aslan, devre arasında yeniden Ortaca’ya döndü. Sağ bek, sağ ve sol kanatta forma giyen Semihcan Aslan BAL Ligi’nde 115 maçta 14 gol kaydetti.

Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan futbolu bıraktı

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