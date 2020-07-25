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Ortaca Belediyespor Satranç Kulübüne destek

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı, Ortaca Belediyespor Satranç Kulübü’nü ziyaret etti.

Ortaca Belediyespor Satranç Kulübüne destek

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı, Ortaca Belediyespor Satranç Kulübü’nü ziyaret etti. Ortaca Kültür Park’ta Ortaca Belediyespor Kulübü Satranç Antrenörü Hasan Güneş ile sohbet eden Asbaşkan Halil Hilmi Darı, Muğla’yı 2. Lig’de temsil eden Ortaca Belediyespor hakkında bilgi aldı.
2020-2021 sezonunda Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele edecek olan Ortaca Belediyespor’a başarılar dileyen Halil Hilmi Darı, “Ortaca Belediyespor Satranç kulübü başarılı çalışmalara imza atıyor. Bizler de daha ileriye gitmeleri için proje hazırlama desteği sağlayacağız. 71 aktif sporcu ile ülkemizde 23. sırada yer alan Ortaca Belediyespor’un 1. Lige yükselmesini temenni ediyorum” dedi.
Halil Hilmi Darı, Ortaca Belediyespor satranç sporcularının salonunda kullanılmak üzere Temassız Ateş Ölçer ve maske desteği sağlanacağını söyledi.
Ortaca Belediyespor Satranç Antrenörü Hasan Güneş, Asbaşkan Halil Hilmi Darı’nın ziyaretinden ve kulübe vereceği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güneş, 4 sezondur profesyonel lig olan 2. Lig’de mücadele eden Ortaca Belediyespor kulübüne, hak ettiği desteğin sağlanması halinde 1.Lig’e çıkabileceğini ifade etti.
Ortaca Belediyespor olarak kurulduğu 12 yıl içerisinde 10 milli sporcu yetiştirdiklerini anlatan Güneş, “12 yıl önce satranç branşında mücadeleye başlayan Ortaca Belediyespor alt lig yarı amatör lig olan Türkiye Kulüpler Liginde üst lige çıkmak için 8 sezon mücadele etti. Son 4 sezondur 2. ligde oynuyor. 3 sezon önce Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonasında Ortaca Belediyespor Yıldızlar takımı Türkiye 3. oldu. İl ve kulüp tarihinde ilk kez takım bazında derece yaptı. Aynı yıl sporcumuz Bengi Hafızoğlu Polonya’da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında 12 yaş kategoride Avrupa 6’ncısı oldu. 2020-2021 sezonunda 1. Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz. 12 yılda onlarca sporcu yetiştiren, 10 sporcusu milli formayı giyen, Muğla’nın satranç branşında profesyonel ligde yer alan tek kulüp Ortaca Belediyespor satranç takımına kurum ve kuruluşların herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

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